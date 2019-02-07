【啤酒任飲】星展新辦公室曝光　返工好過Happy Hour？

新一年要添新裝，星展香港已經準備咗主打「共享工作空間」嘅全新辦公室，俾旗下1,600名員工享用。聽聞除咗無敵大海景外，仲有無限啤酒任你refill，係咪真係咁爽先？



位於觀塘Two Harbour Square嘅星展DigiHub佔地7層，總面積高達12.6萬呎，除咗同事與同事之間嘅工作空間更闊落之外，辦公室設計以「互動工作間」為主題，設有多個俾員工嘅閒聊「Social Hub」、海景會議區、育嬰室及安靜區等。



呢一刻肯定有人話，點好都比唔上中環甲級寫字樓，咁就大錯特錯啦。呢度無敵落地大玻璃旁邊有多部按摩椅俾你慢慢嘆，仲有專程由歐洲訂製嘅足球機、自助美食車等，最正係派對時間仲有四款啤酒無限任飲。



睇完心郁郁想轉去星展做？介紹返，呢個辦公室主要係俾科技及營運部等後勤員工使用，各位麻位記得對號入坐喇！

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm