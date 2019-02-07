歐盟警告：意大利經濟脆弱　必須減債

外國傳媒報道，歐盟副主席Valdis Dombrovskis警告，受累於債務巨大及潛在財政預算可能大幅超標，意大利經濟尤其脆弱，必須解決。



他指出，由於意大利公共負債高企，令該國債務佔國內生產總值(GDP)比例為歐盟第2高，僅次於希臘，有急切需要降低該比例。數據顯示，意大利負債達2.3萬億歐元。



歐盟將該國2019年經濟增長預測由1.2%大降至僅0.2%。事實上，該國已在去年第4季證實經濟再度陷入衰退，因去年第3季經濟已按季負增長0.1%，上季再縮0.2%，符合連續兩季負增長的衰退定義，為過去10年以來第3度衰退。



意大利財長特里奧(Giovanni Tria)承認，該國經濟增長已停滯，惟強調並未處於真正的衰退。

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