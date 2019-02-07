滙豐推要員保險　攻初創

初創企業一旦出現「核心員工」離職，甚至突然離世，公司架構隨時面臨瓦解危機。滙豐保險產品發展主管鄧進健指出，市面上的要員保險產品入場門檻偏高，滙豐瞄準初創企業商機，乘勢推「入門版」產品。



「要員保險」即有公司核心員工突然身故或離職，可為公司營業收入的潛在損失作出補償。鄧進健接受本報專訪時解釋，此類產品過往多適用於規模相對龐大的機構。不過，大企業的風險管理及人才架構相當穩固，即使有要員離職，往往無阻企業整體營運。



至於規模約50至100人的中小型初創企業，往往單靠1至2位核心員工帶領整間公司運作，尤其是科技或創意產業等着重「思維創新」等企業。他舉例解釋，假如科技公司的技術創意總監突然離世，短時期內難另覓才華相近的專才，更直言「到時成間公司接近玩完」。



本地科技初創企業WETAXI創辦人韋卓言承認，自己作為最核心成員，一人獨力掌管公司所有業務數據及發展方針，若自己不幸離世，隨時「無人可以填補自己個位」，亦是大部分初創企業最大的危機。



據香港投資推廣署截至2018年數據顯示，本地初創企業數目按年增17.81%至2,625家，當中受僱人數更高達9,548人，按年大升逾五成，反映香港人的創業意欲強勁。



滙豐近期便針對中小企推要員保險產品，鄧進健表示，該行有不少客戶均屬初創或科技公司，此類公司核心員工流失率比較高，該行容許轉讓受保人次數高達3次，避免保單因而輕易作廢，保障期直至受保人99歲。



他解釋，假設一名40歲的公司創辦人購買100萬美元(約780萬港元)保額，其總保費僅約20萬美元，假如投保後的首15年內不幸身故，意味公司將取得約保費5倍的賠償。



惟韋卓言坦言，初創企業財力薄弱，大部分資源均用於推廣業務或研發新產品，未必有足夠資金購買保險，但亦會透過其他方式管理要員風險，例如積極尋找合作夥伴擴充公司規模，一旦有要員離職，新夥伴或可及時提供支援。

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