中國鐵塔近142億元股份禁售期結束

2018年新股「集資王」中國鐵塔(00788)上市時引入十名基礎投資者，合共認購88.66億股，該批股份的半年禁售期於周五(2月8日)屆滿。雖然中國鐵塔近期股價表現反覆，以周一(4日)收市價1.6元計算，該批股份市值141.86億元，但仍較招股價1.26元認購時有30.14億元的溢利。受惠中國政策重視5G發展，有大行看好其前景。



摩根士丹利早前發表報告指，預料在5G相關資本開支落實前，中國聯通(00762)向中國鐵塔支付的租賃費用會有所增加，對中國鐵塔來說是十分正面。



該行又指，在全球鐵塔同業當中，由於中國鐵塔於中國的市佔率達97%，亦是唯一的國有企業的鐵塔公司，基於政府在提速降費有更嚴謹的監管，營運商需要增加資本開支提升技術，及今年底推出的5G技術有望加快，看好中國鐵塔前景。該行給予「增持」評級，目標價2元。



中國鐵塔董事長佟吉祿早前在發表農曆新年賀詞時指，今年將是開始5G試商用的一年，亦是集團深化共享、與行業協同發展的關鍵年。又指集團將發揮移動信息基礎設施資源統籌優勢，持續創新建設服務模式，以低成本、高效率及優服務支撐4G網絡深度覆蓋及5G網絡快速布局。

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