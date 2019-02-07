世界最大鋼企：中國需求料降　全球經濟堪憂

外國傳媒報道，全球最大鋼鐵生產商安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)警告，鋼鐵行業面臨宏觀經濟風險和持續產能過剩，預計中國鋼鐵需求將會下降，令全球經濟前景更添憂。



該公司早前公布的去年第4季業績遜市場預期，並預計今年全球鋼鐵需求增幅將在0.5至1%之間，低於2018年的2.8%，又估計2019年中國鋼鐵需求將跌0.5至1.5%，有別於2018年增長3.5%。雖然中國汽車和建築業需求相對穩定，但機械產出下滑抵銷了相關增幅。



事實上，世界各地規模較小的生產商近期也紛紛敲響警鐘，Salzgitter本周較早前直言，對前景信心減弱，全球存在大量的經濟和政治不確定性。Voestalpine亦表示，緊張的貿易局勢和英國脫歐對未來企業表現構成風險，歐洲經濟也正降溫。

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