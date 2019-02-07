港股前瞻︰豬年首個交易日　恒指勢高開？

明日(2月8日)是豬年港股首個交易日，回顧過去四個豬年恒生指數的首日表現，只有一年錄得跌幅，而且全年計更是全部上升。綜合證券界分析，豬年港股要留意六大利好及六大利淡因素。當中，以中美貿易摩擦能否化險為夷及全球央行「收水」步伐最為關鍵，投資者可把握內地推刺激經濟政策的機遇炒作國策股，豬年或能「豬籠入水」。



晉裕環球資產管理投資研究部總監林偉雄表示，豬年股市繼續是政治市，特別是中美貿易談判，而美企業績亦增加環球股市波動性。



中美貿易戰方面，美國財長姆紐欽稱中美元首會否進行會談，要取決下周美方赴華談判的進度。林偉雄認為這只是美方的談判策略，估計中美雙方3月1日限期前，仍可就部分貿易問題達成協議，令美國暫緩向中國進口商品加徵關稅。不過，他強調美國對保護知識產權及遏抑中國製造2025方面不會輕言放手，憂慮會演變為曠日持久的科技戰。



對於英國脫歐他反而不太擔心，近日已有「聰明錢」流入英鎊，憧憬英國或舉行第二次公投，而英國最終會留歐。惟要留意今年希臘、斯洛伐克及克羅地亞都會進行大選，脫歐聲音或再響起。此外，歐洲央行行長德拉吉任期將於10月屆滿，新上任的行長會是「鷹派」還是「鴿派」，將令歐洲「收水」政策添上不明朗。中國方面，信貸違約風險則繼續是投資者最大憂慮。



儘管如此，豬年港股亦不乏利好因素，除中美貿易關係有望回暖外，美元轉弱令人民幣匯價跌穿七算的憂慮暫時掃除，同時內地減稅及推出其他寬鬆的財金政策，有望紓緩中國經濟下行壓力。



他預期，豬年港股波動性將較狗年為低，明日(8日)恒指有望高開上試28,250點，首季更料可上望29,100點。不過，若中美最終「傾唔掂數」，恒指或下瀉至21,400點，看好物流股、基建股、5G概念股及基本消費升級概念股，但高檔消費、香港零售及iPhone概念股則不宜沾手。



光銀國際董事總經理林樵基亦認同，中美貿易戰已近尾聲，預期雙方於3月限期前可達成部分協議，但恒指若突破28,000點便要小心。該行原預期今年底恒指目標為28,600點，若中美貿易摩擦得以解決，或會考慮上調目標至30,000點，即相當於11至12倍市盈率。



他看好豬年香港地產股表現，其次是中資券商股，原因是內地股市成交已於去年見底，加上A股納入國際基準指數權重調高，今年流入A股的流動性料大增，而新增設科創板亦利好券商股。



至於豬年需要留意的風險，包括中央釋放的流動性能否流入內地中小型企業，以及推出的刺激經濟措施能否撐得起經濟，否則憂慮內地企業將出現破產潮。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒則指，近日美股表現亮麗，料帶動港股豬年首日開市料可高開，預測恒生指數可企穩28,000點，短期上望29,000點，惟下周要小心獲利回吐壓力。



他認為，投資者可留意早前受國策消息遭洗倉而估值變得便宜的板塊，包括內房股、醫藥股及教育股，惟炒作國策股份風險較高，建議投資者入市策略宜以短線炒作為主。

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