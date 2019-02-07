【豬年響頭炮】兩藍籌屋苑新春期間開齋！

受節日氣氛及二手樓價回穩影響，綜合市場資料，過去三日新春假期，十大屋苑錄約兩宗買賣，已連錄8年錄得單位數個案。港島區兩個指標物業在豬年率先開單，繼鰂魚涌太古城後，鴨脷洲海怡半島中層戶以938萬元易手。



中原盧鏡豪指出，海怡半島剛售出的11座中層E室，實用面積633方呎，以三房包括套房設計，望商場景，原開價980萬元放售，議價後獲減42萬元後售出，呎價約14,818元，屬市價水平。由於買家趕過年前入市，屋苑本月首四日已錄6宗成交。



事實上，市場盤源減少，加上近期業主議幅收窄，即使過往流量較多的上車屋苑沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，近3日暫亦未聞得交投。



不過，個別平價及減價放盤仍有承接。香港置業譚征透露，牛頭角淘大花園I座低層3室，實用面積378方呎，獲買家以550萬元市價承接，呎價約14,550元。據了解，同座略高數層一個同室單位，去年初曾售564萬元，扣除樓層差異，反映做價貼近當時水平。



而將軍澳近日交投亦以減價個案為主。中原伍錦基表示，峻瀅7座高層三房戶，實用面積738方呎，去年中樓市高峰時開價1,030萬元，今日(7日)減至836萬元易手，呎價約11,328元。



錄得豬年首宗二手個案的東涌區，亦陸續有屋苑出現成交。美聯方吉和指出，該區昇薈7座極高層兩房戶，去年10月開始放盤，累減96.2萬元後，以803.8萬元沽出，以實用面積670方呎計，呎價約11,997元。



●一手市同樣淡靜

至於一手市場，交投同樣淡靜，三日假期市場僅錄約3宗成交，數量之低屬近年罕見，而去年4日假期則錄約10宗。期內大埔天鑽有兩宗個案，而元朗尚悅‧嶺亦沽出2座16樓B室，成交價逾453.57萬元。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，初一至初三該行派出5至10封開單利是，若連同年二月初開始計算則派近100封，金額近10萬元。他認為，農曆年新年傳統氣氛較淡静，不過估計其後睇樓量及成交均以倍數上升，將形成小陽春局面。至於樓價有機會已尋底，今年有望從低位反彈10%。



而美聯住宅部行政總裁布少明亦稱，過去三天共派出近50封開單利是，涉及30多宗租賃成交及10多宗二手買賣，總金額約7萬元。

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