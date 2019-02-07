美圖表派專家：全球股市或快經歷2至3周調整

外國傳媒報道，技術圖表分析公司Fairlead Strategies創辦人Katie Stockton警告，從圖表上看，包括新興市場在內的股市快將迎來「最少」2至3周調整。



她指出，由去年12月底開始的巨型反彈動力有耗盡迹象，仍然傾向認為去年第4季的大幅拋售是「熊市開端」。她估計，接下來的調整將是全球廣泛的，包括新興市場也要跌。



事實上，她在去年12月24日美股大跌後，就預計將出現較大幅度的反彈，或達8%(註：目前累彈逾16%)，呼籲投資者趁反彈沽貨，因標指當時已跌穿了2,640點，她視之為「熊市信號」。

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