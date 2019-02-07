夜市UPDATES︰道指挫近兩百點　港股「黑期」低水

美國上周新申領失業救濟人數高於預期，加上歐盟看淡經濟前景，進一步加劇市場對全球經濟放緩的憂慮。道指早段曾跌198點，低見25,191點；標指跌0.81%，報2,709點；納指跌逾1%，報7,297點。



歐盟委員會將今年歐元區經濟增長預測由1.9%下調至1.3%，歐股主要指數受壓，英國富時100指數跌0.41%，報7,143點；德國DAX指數跌1.7%，報11,131點；法國CAC指數跌0.91%，報5,032點。



個股方面，社交網站Twitter的季度展望遜預期，其股價早段挫10.57%；其主要競爭對手Facebook亦跌1.74%。



港股周五(2月8日)假後復市，俗稱「黑期」的新加坡港股期貨數回吐過去數日升幅，最新報27,942點，下跌168點，低於周一(4日)港股現貨收市的27,990點，預示港股豬年紅盤恐低開。



後市方面，技術圖表分析公司Fairlead Strategies創辦人Katie Stockton警告，從圖表上看，包括新興市場在內的股市快將迎來「最少」2至3周調整。她指出，由去年12月底開始的巨型反彈動力有耗盡迹象，仍然傾向認為去年第4季的大幅拋售是「熊市開端」。



【22:33】企業業績遜色，加上憂慮環球經濟前景，美股繼續回吐，道指開市早段跌174點，至25,215點；納指跌68點，至7,306點；標指跌17點，至2,713點。



Twitter上季收入和每股盈利齊勝預期，但預期今季收入介乎7.15億至7.75億美元，平均值低於市場預期的7.66億美元，並料今年經營開支將大增約20%，拖累股價早段挫8.72%至31.18美元。一眾科技股亦見回吐，Netflix、Faceboook、亞馬遜、蘋果公司均跌逾1%。



快意佳士拿上季多賺61%，但預期今年除稅息前盈利僅67億歐元，遠低於預期，加上上季北美市場業務表現遜預期，股價早段挫11.53%至15.35美元。

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