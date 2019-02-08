古勝：熱炒板塊仍睇高一線

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，踏入豬年，古勝祝廣大讀者今年股場賺個盆滿缽滿，贏到開巷！睇番周一狗年最後半個交易日，恒指升59報27,990點，國指跌27點報11,036點，主板成交410億元。全個狗年計數，恒指累瀉3,125點，國指則累跌1,499點。咁豬年來臨，又會唔會有新景象呢？



從基本面睇，自2019年初開始，市場先後炒作人行放水、美國減慢甚至停止加息步代，最新炒作主題就輪到春節行情及憧憬中美貿易談判有新轉機等。而喺放假期間，美股表現亦唔差，雖則今日港股會唔會來個「開門紅」就未知，惟短期延續升勢機會確實唔細。



部署方面，由於中美貿易關係是影響短期投資氣氛的最重要因素，而美國總統「侵侵」喜怒無常，故往後發展仍有變數，所以策略上宜以穩中求勝為主。



首先，受惠於人行近期放水的板塊，相信非中資金融股如內銀股及內險股莫屬；至於中資券商股，同樣受惠A股氣氛回暖。睇番滬綜指自今年1月4日低見2,440點後就開始反覆向上，近期雖然在2,600點水平略有阻力，但不排除整固一輪後可再上，故預期上述三個板塊短線繼續「行運」機會唔細。



揀股方面，繼續貫徹在下唔強唔買的策略，內銀可吼建行(00939)及工行(01398)；內險則留意近期走勢不俗的中國太平(00966)及中國財險(02328)；中資券商股則可揀中金公司(03908)、中信證券(06030)及HTSC(華泰證券)(06886)。



其次，受惠於美息預期走向影響，一眾公用股表現普遍唔錯，中華煤氣(00003)及中電控股(00002)近月反覆向上，主因聯儲局隨時停止加息，兩隻公用股吸引力自然相應上升，故值得逢低吸納睇中線。



另外，領展(00823)股價從去年11月在70元樓下，至本月初高見86.9元，再創歷史新高。惟考慮到短期股價升幅不少，加上9日RSI為76維持在超買區內，故建議有心買貨者，宜待回落至80至81元水平才吸納。

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