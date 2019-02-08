東方日報B1：港股豬年紅盤衝28000　有暗湧

周五(2月8日)是豬年港股首個交易日，回顧過去4個豬年恒生指數的首日表現，只有1年錄得跌幅，全年計更是全部上升。證券界分析，港股紅盤可衝二萬八關，但美股周四低開構成暗湧，豬年料先低後高，而貿易戰及全球央行收水步伐最為關鍵。投資者可把握機遇炒作國策股，豬年或能「豬籠入水」。



對於豬年股市，晉裕環球資產管理投資研究部總監林偉雄認為繼續是政治市，特別是中美貿易談判，而美企業績亦增加股市波動性。



另外，美國財長姆紐欽稱暫未計劃「特習會」，會面與否取決下周美方赴華談判的進度。林偉雄認為這只是美方的談判策略，估計中美雙方3月1日限期前，仍可就部分貿易問題達成協議，令美國暫緩向中國進口商品加徵關稅。不過，他強調美國對保護知識產權及遏抑中國製造2025方面不會輕言放手，憂慮會演變為科技戰。



他反而不太擔心英國脫歐，指近日已有「聰明錢」流入英鎊，憧憬英國或舉行第二次公投，而英國最終會留歐。惟要留意今年希臘、斯洛伐克及克羅地亞都會進行大選，脫歐聲音或再響起。此外，歐洲央行行長德拉吉任期將於10月屆滿，新上任的行長會是「鷹派」還是「鴿派」，將令歐洲「收水」政策添上不明朗。中國方面，信貸違約風險則繼續是投資者最大憂慮。



儘管如此，豬年港股亦不乏利好因素，美元轉弱令人民幣匯價跌穿七算的憂慮暫時掃除，同時內地減稅及推出其他寬鬆的財金政策，有望紓緩中國經濟下行壓力。



他預期，豬年港股波動性將較狗年為低，周五恒指有望上試28,250點，首季料可上望29,100點。若中美最終「傾唔掂數」，恒指或瀉至21,400點，看好物流股、基建股、5G概念股及基本消費升級概念股。



光銀國際董事總經理林樵基亦認同，中美貿易戰已近尾聲，預期於3月限期前可達成部分協議，但恒指若突破28,000點便要小心。該行原預期今年底恒指目標為28,600點，若中美貿易摩擦得以解決，或考慮上調目標至30,000點，即相當於11至12倍市盈率。



他看好豬年香港地產股表現，其次是中資券商股，原因是內地股市成交已於去年見底，加上A股納入國際基準指數權重調高，今年流入A股的流動性料大增，而新增設科創板亦利好券商股。



至於豬年需要留意的風險，包括中央釋放的流動性能否流入內地中小型企業，以及推出的刺激經濟措施能否撐得起經濟，否則憂慮內地企業將出現破產潮。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒則指，近日美股表現亮麗，料帶動港股豬年首日可高開，預測恒指企穩28,000點，短期上望29,000點，惟下周要小心獲利回吐壓力。他認為，投資者可留意早前受國策消息遭洗倉而估值變得便宜的板塊，包括內房股、醫藥股及教育股，惟炒作國策股份風險較高，建議以短線炒作為主。



港股美國預託證券(ADR)周四早段偏軟，滙豐控股(00005)報65.72元，較港低0.23元；騰訊控股(00700)報345.8元，低1.8元，相當於恒指跌102點。

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