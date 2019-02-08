黃國英：酌量減磅　保持作戰彈性

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，年假期間外圍市況有點後勁不繼，始終不是大牛市氣氛，要段段快放並不容易，拉拉鋸鋸反覆向上比較合理。較大的瑕疵，是美元明顯回穩，尤其是兌新興市場貨幣，意味風險胃納帶點保守。



小心一點永遠不會是大錯，來到這個水平，不妨酌量減持增加防守力，一旦大市真的回調，屆時才有較大的作戰彈性。



對自己而言，選擇減持目標並不容易，微軟及亞馬遜兩大龍頭近來乏善足陳，卻是長期穩膽，其他雲計算軟件股氣勢如虹，升市不想估頂。至於另一重鎮，香港的高息股同樣穩步上揚，何況有數得計，可以安心持有。



長線牌面依然有利，但就想避開短期調整的衝擊，最簡單的方法是按比例撤退，譬如每隻股份都減持一成持倉，這樣便不用為選擇犧牲對象煩惱。



另一個做法，是沽空其他目標對沖，例如是期指或者其他板塊的股份。自己比較主力用這個方法，行動可以比較快，加上市況未確認轉差，對持倉信念仍強，硬性減持始終存在頗大的心理關口。



例如今次便主力買德國DAX指數二月Put，槓桿夠高不用花太多保護費，又睇淡成分股中的金融股及汽車股兩大類別，而歐洲長遠經濟前景，不似中美兩大體系可以靠新經濟發展去說故事撐得起，長期相對偏弱是有理由。



前兩日忽然加速反彈，遇上大勢稍為轉弱，希望是最遲彈最快跌。如果不幸睇錯，也不會輸太多。另外，一樣會吼機會減些股票，近來是太過進取，也是時候要收一收。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有亞馬遜及微軟)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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