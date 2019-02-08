時富：長飛光纖盈利增長俏

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，長飛光纖光纜(06869)自成立以來一直為中國光纖行業的領導者，光纖預製棒﹑光纖及光纜的市場佔有率分別達到28.3%、20.2%和18.3。長飛一直在電訊營運商的招標中不斷贏得第一或第二的市場份額。



光纖光纜是光傳輸的基礎媒介，有望受惠：一、5G帶來的新基建需求；二、「提速降費」帶來的流量增加；三、「寬帶中國」及「一帶一路」之國策下，料光纖光纜市場規模持續增長。



長飛光纖管理層預計5G對光纖光纜的需求將是4G的3倍左右，樂觀可達5倍。前瞻產業研究院指出，2018年全球光纖光纜需求為5.6億芯公里，2022年達到10.8億芯公里，未來6年複合年增長達15%，考慮到中移(00941)1月份光纜採購規模按年增51% 至1.1億芯公里，而其他電訊營運商亦在光網絡建設方面持續增加投資，長飛就維持了2019年收入增長10%以上之指引。



受惠於持續海外擴張和產品組合改善，公司有信心在2019年實現利潤率上行。由於非洲和東南亞的4G基礎設施建設速度加快，長飛光纖表示海外光纖銷售額佔2018年收入的13至15%，而2017年約為10%。公司給予的海外收入在未來3年年均複合增長率為30至40%，反映增長空間巨大。長飛光纖將在2018年擴大光纖預製棒產能20%，並有利實現更佳的規模經濟效應，預計其光學預製棒的毛利率將持續上升。



另外，長飛光纖坐擁技術優勢，料更能在5G浪潮下受惠。由於4G淡出至5G來臨，光纖正進入另一個強勁的需求周期，料100G長途傳輸網絡將向400G遷移，數據速率加快及容量需求增加，信號衰減和失真越嚴重，將為光纖提高其技術要求，公司旗下的大有效面積超低衰減G.654光纖增長潛力具大。



此前，市場過於擔心中美貿易戰及中興事件令電訊營運商減慢投資步伐，令股價大為下跌，惟現時預測市盈率為9.2倍，低於10年平均值10倍，預測未來3年複合增長率為22%，估值吸引，目標價33元。

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