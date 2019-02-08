陳汝銘：匯聚科技可望受惠5G發展

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，匯聚科技(01729)為定製電線組件供應商，於電線組件行業擁有逾20年經驗。集團主要根據個別客戶的規格及設計而生產製造銅及光纖電線組件，應用在包括電訊、數據中心、工業及醫療設備等市場。



集團去年11月公布的中期業績，收入8.36億元，按年增加35.1%，毛利1.84億元，上升29%，純利增長10.4%至8,840萬元。其中電訊分部的收益由去年2.78億元增至3.91億元，增長40.7%。主因該分部內主要客戶對新5G產品不斷增長的需求，成為集團銷售收益的主要增長動力。



其他部分亦有增長，數據中心分部的收益按年升15.1%；醫療設備分部的收益按年升191.1%以及工業設備分部產生的收益增幅為37.7%。



隨着內地進一步加大基礎設施建設，電網、鐵路、電訊、互聯網以及電訊設備及數據中心等行業的大規模投資將繼續推動對電纜電線的需求，為電纜電線組件行業帶來發展機遇。集團總部設於香港，而在廣東省惠州擁有生產設施，客戶包括華為和Google等，相信收入將進一步快速增長，建議可於0.5元附近買入，目標0.66元，如失守0.45元則止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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