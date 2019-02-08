郭家耀：科創板備受憧憬　利券商股

正榮金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，中證監上月底出現重大人事變動，原主席劉士余轉職至全國供銷合作總社，由工商銀行董事長易會滿接任。



新主席上任不久，中證監已向市場發出多項重大公布，包括對證券公司風控指標實施逆周期調節，鼓勵證券公司進行權益類投資；擴大QFII和RQFII投資範圍，兩者可參與證券交易所融資融券交易；融資融券業務現行的130%強制平倉線擬取消，改為由證券公司與客戶自主約定最低維持擔保比例；推出市場期待已久的科創板。



中證監日前發布《關於在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制的實施意見》，備受矚目的科創板將正式落地。目前中證監已起草完成《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》和《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》，上交所已起草完成《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》等配套規則，相關規則正在按程序公開徵求意見。



上交所表示，預計一季度可以完成受理系統技術上線，若屆時相關規則已正式發布，則可在一季度正式受理企業申請。



科創板設定多元包容的上市條件，允許符合科創板定位、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的企業在科創板上市，允許符合相關要求的特殊股權結構企業和紅籌企業在科創板上市。科創板相應設定投資者適當的要求，防控好各種風險。允許紅籌企業通過發行CDR的方式上科創板，條件即採用去年出台的《存託憑證發行與交易管理辦法(試行)》等配套規則。



科創板的設立，有助推進內地資本市場發展，與國際市場接軌，激活現時交投持續低迷的A股市場，帶動券商在交易業務及投行業務的收入。由於A股市場交投持續低迷，券商股去年盈利表現不振，估值處於低谷水平，預料受多項政策刺激，將有助行業表現由低位回升。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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