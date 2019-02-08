袁沛儀：歐幣偏軟　美元緩升

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，加拿大今日將公布失業率，市場料遜於前值，限制加元升勢。另外，美元兌加元目前超賣，料先見技術反彈，上試1.3280後再回落。



歐洲方面，市場繼續關注英國脫歐去向，文翠珊目前尋求新的代替方案，但未見進展。英國下周將公布通脹數據，在油價升勢放緩下，料結果略遜於前值，估計英鎊中性偏軟，反覆下試1.2930。歐元區近期缺乏重要消息，料歐元在1.14至1.1510區間上落。



美股業績整體好壞參半，投資氣氛溫和，料避險貨幣只見橫行，美元兌日圓在108.10至111.40區間上落；美元兌瑞郎在0.9860至1算區間整固。



澳洲基本面表現參差，投資方面略見回落，但就業情況稍有改善，惟金價在高位回落，料在1,300美元附近徘徊下，估計澳元整體缺乏上升動力，短線仍然受制於0.74；紐元亦如是，0.6970見阻力。



外圍普遍回軟，料利好美元中性偏強，加上市場繼續觀望中美貿易發展，估計美匯指數緩慢上試穿50天線96.4。

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