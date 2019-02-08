道指中段挫逾350點　港股ADR跌至27700水平

中美貿易會談不明朗性趨增，拖累美國股市中段跌幅再擴大，道指最新跌359點或1.42%，報25,031點；標指最新報2,690點，跌40點；納指最新報7,251點，跌123點。



科技股普遍下挫，蘋果公司跌1.53%；Facebook及亞馬遜齊挫約2.5%；Netflix跌幅擴至3.24%。



港股ADR表現承壓，按比例計算，現報27,789點，較港假期前收市低200點。滙豐控股ADR折合報65.48港元，較港收市跌0.72%；騰訊控股ADR折合報345.43元，較港收市跌0.62%。



外國傳媒引述消息指，相信美國總統特朗普及中國國家主席習近平不可能在3月1日雙方貿易談判的期限之前會面。此前，白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)坦言，中美貿易會談「尚有一段頗漫長的距離要走」，但稱特朗普仍然對達成協議感到樂觀。



另一邊廂，歐盟下調經濟展望，令市場再次燃起對全球經濟放緩的憂慮。歐盟委員會發表經濟展望，將2019年該區經濟增長預期從1.9%下調至1.3%，並警告經濟增長放緩的時間恐超想像，意大利財政政策存在相當大的不確定性。

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