遠大醫藥獲新型複方鼻噴劑中國獨家銷售權

遠大醫藥(00512)公布，近日與Glenmark Specialty S.A.(｢Glenmark｣)訂立獨家授權協議，授權該集團於中國獨家銷售一種新型複方鼻噴劑Ryaltris(｢授權產品｣)。



Glenmark將負責製造及供應授權產品，而集團將負責授權產品於中國的臨床試驗及註冊工作，並在獲批准上市後，可以於中國獨家銷售授權產品20年。



據獨家授權協議，在一定條款及條件被滿足下，集團需支付首付款，以及根據產品登記及商業化進度支付包括權利金在內的里程碑款項。



授權產品含有奧洛他定(665 mcg)及莫米松(25 mcg)，是一種新型的、臨床研究階段的糖皮質激素和抗組胺藥的複方鼻噴劑，用於治療12歲以上患者的季節性過敏性鼻炎。



Glenmark已完成授權產品三期臨床研究，並於去年5月向美國食品藥品管理局提交新藥申請，該申請仍審核中。

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