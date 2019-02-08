紫金礦業披露剛果銅礦區開發規劃初步經濟評估

紫金礦業(02899)公布，與加拿大艾芬豪礦業及剛果(金)政府合作的剛果(金)卡莫阿-卡庫拉銅礦項目(Kamoa-Kakula)，於近日完成卡庫拉2019年預可研、以及卡莫阿-卡庫拉2019年初步經濟評估。



卡庫拉2019年預可研選廠將按每期年處理300萬噸礦石量的規模分兩期建設，根據採礦能力的提升最後達到年處理礦石量600萬噸的能力。礦山服務年限25年，年限內將採出約1.2億噸平均品位5.48%的銅礦石，生產約980萬噸高品位銅精礦，其中含銅約560萬噸。



經濟分析採用長期銅價假設為每磅3.1美元。包括不可預見費在內的初始資本開支預計11億美元。按8%折現率的稅後淨現值(NPV)54億美元，內部收益率(IRR)46.9%，投資回收期2.6年。



卡莫阿-卡庫拉2019年初步經濟評估就模塊化/一體化開發、年處理礦石量拓展至1,800萬噸的生產規模進行評估，提出三階段、逐步開採高品位銅礦體的開發方案。礦山服務年限為37年，年限內合計產銅約1,746萬噸。方案包括不可預見費用的初始資本開支預計11億美元，坎索克、卡庫拉西礦段的拓展以及後續所需資本(包括冶煉項目)將由卡庫拉礦段營運產生的現金流承擔。



經濟分析採用長期銅價假設為每磅3.1美元，按8%折現率的稅後淨現值為100億美元，內部收益率40.9%，投資回收期為2.9年。



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