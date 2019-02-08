【市前重點睇】道指收跌220點　CNH企6.78

●美匯指數企96.5水平，港匯跌至7.842，離岸人民幣(CNH)回落至6.78，圓匯企109.7，歐元跌至1.134，英鎊企1.294。金價回升至1,312美元。油價自低位回揚，布油企61.6美元水平，紐油企52.5美元。道指期貨偏軟。



●美國總統特朗普表示，在3月1日中美貿易談判期限之前，將不會與中國國家主席習近平會面。中美或無法在90天休戰期達成協議的擔憂升溫，美股應聲下挫。



-白宮首席經濟顧問庫德洛坦言，中美貿易會談「尚有一段頗漫長的距離要走」，但稱特朗普仍然對達成協議感到樂觀。



-傳美國貿易代表萊蒂澤與財長姆紐欽計劃下周初率團訪問北京進行貿易談判。



-美國11月貿易逆差降至5個月來最低，因進口大幅下滑。對華貿易逆差按月下降52億美元，但未能扭轉總體擴大趨勢。



●美股三大指數連跌兩日。道指收報25,169點，跌220點；標指收報2,706點，跌25點；納指收報7,288點，跌86點。 https://bit.ly/2HYiTCB

-Twitter下調首季收入預測。 https://bit.ly/2Gt3HuS



●港股ADR指數收報27,786點，較恒指假期前收市低204點。 https://bit.ly/2TCLAGF



●美國10年期國債孳息率下跌3.74個點子，報2.6572厘。



●美國上周首次申領失業救濟人數減少1.9萬個，至23.4萬個，多過市場預期的22.1萬個。 https://bit.ly/2HTVJNM



●美國第6大銀行誕生！BB＆T斥逾5千億元收購SunTrust。 https://bit.ly/2Gf2nfR



●紐約期油收報每桶52.64美元，跌1.37美元或2.54%；布蘭特期油收報每桶61.63美元，跌1.06美元或1.69%。 https://bit.ly/2SiRkso



●紐約4月期金收報每安士1,314.2美元，跌0.2美元，連續5個交易日下跌。 https://bit.ly/2URdPBT



●聯儲局主席鮑威爾：聯儲局政策不能解決流動性及收入的挑戰。 https://bit.ly/2DZWTmY



-美國費城聯儲銀行行長哈克(Patrick Harker)表示，聯儲局將在近期就資產負債表作決定。



●特朗普提名馬爾帕斯出任世界銀行行長。 https://bit.ly/2SG3drM



●英國富時100指數收報7,093點，跌79點；法國CAC指數收報4,985點，跌93點；德國DAX指數收報11,022點，跌302點。 https://bit.ly/2BqgjQ2



●英國首相文翠珊周四與歐盟官員會晤未能取得重大突破。據悉，英國政府仍計劃2月14日向議會遞交脫歐動議。



●歐盟委員會發表經濟展望，將2019年該區經濟增長預期從1.9%下調至1.3%，並警告經濟增長放緩的時間恐超想像，意大利財政政策存在相當大的不確定性。



●英倫銀行一致通過維持基準利率0.75厘，量化寬鬆(QE)規模維持4,350億英鎊不變。同時，將把3月7日債券到期後回籠的206億英鎊進行再投資，從3月11日開始進行與先前一樣的購債操作。



-英倫銀行警告，英國脫歐愈益損害當地經濟，預測今年經濟增長只有1.2%，較3個月前少0.5個百分點，下調幅度是2016年脫歐公投以來最大。



●全球最大鋼鐵生產商安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)警告，鋼鐵行業面臨宏觀經濟風險和持續產能過剩，預計中國鋼鐵需求將會下降，令全球經濟前景更添憂。



●印度央行意外降息，將回購利率下調25個基點至6.25%，貨幣政策委員會一致投票決定將其立場從10月採取緊縮改為「中性」。





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