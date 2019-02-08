美國警告歐盟︰允許華為參與5G網絡　小心後果！

美國駐歐盟大使Gordon Sondland周四表示，任何允許華為或其他中國電信設備生產商參與關鍵基礎設施項目的西方國家，都可能面臨不利後果；那些不顧隱憂而盲目接受中國技術的國家，可能最終在與美國打交道時處於劣勢。



這一警告進一步顯示特朗普政府正推動全面禁止中國企業在歐洲、北美和其他美國同盟國家參與5G網絡等利潤豐厚的科技項目。



Sondland稱，如果西方國家在5G網絡等基礎設施項目上使用中國設備，那麼美國可能不得不「在分享信息、商業交易等諸多領域更加謹慎」。



他敦促歐洲國家在5G建設上選擇芬蘭等北歐公司的技術，並稱，中國的法律要求任何企業都應當配合國家情報工作。



另方面，外電引述德國政府官員消息表示，德國政府已經排除徹底禁止中國設備供應商

華為參與該國5G網絡建設的可能性。部長們認為，從供應商名單中單獨挑出華為，在法律上並不可行。



德國內政部將制定一份安全標準清單來確定對公司進行審查的程度，並由代表不同利益的部門加以權衡。該官員稱，這份清單將在未來幾周內完成。德國5G網絡招標預計將於3月份開始。



電信公司此前警告稱，禁止使用華為5G設備可能會推升成本，並可能使歐洲在5G領域落後於美國和中國。





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