亞洲股市：日股挫逾200點　韓澳股齊跌

美股三大指數連跌兩日，道指收挫220點；亞洲股市跟跌，日本去年12月貿易帳順差高過預期，錄得貿易帳初值順差2,162億日圓，前值逆差5,591億日圓。



日本日經225指數早段跌264點或1.27%，報20,486點。



板塊方面，能源股跌2.5%，原材料股跌2%，金融股跌1.5%，地產股跌1%。個股方面，東洋製罐挫6%，富士電機、三井金屬礦業及日本製鋼所全線跌逾3%。



日本煙草公司計劃回購1.28%股份，但預期今年營業利潤將下跌。股價跌1.5%。



尼康(Nikon)第3季度營業利潤略勝預期，將全年營業利潤預測上調8.1%；惟股價挫近10%



松下電器跌1%。標準普爾將其信貸前景由「穩定」下調至「負面」。



主要經營餐飲服務Zensho獲Ichiyoshi Research將其評級由「中性」上調至「買入」，股價漲近4%。



韓國1月外匯儲備增至4,055.1億美元，創歷史新高。南韓首爾綜合指數跌13點或0.61%，報2,190點。Yong Pyong Resort跌4.5%，現代百貨跌3%，三星電子跌1.7%。



澳洲悉尼普通股指數跌9點或0.16%，報6,149點。板塊方面，能源股跌1.7%，資訊技術股跌0.7%。個股中，AVZ礦業挫8%，柏克萊能源跌7%。

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