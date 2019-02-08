豬年開市：恒指曾挫逾400點　三桶油跌逾2%

道指期貨跌近百點，港股一度急跌456點，恒生指數低見27,534點，暫維持逾300點跌幅。國企指數跌逾200點，主板成交160億港元。



幾隻重磅股拖低大市，騰訊曾跌逾2%，低見340元；中國移動跌1.6%；建設銀行跌1.9%；工商銀行跌2%；中國平安跌1%；三桶油跌2.3%至2.7%。



內地又傳出醫藥醜聞，石藥集團及中國生物製藥跌4%，是表現最差藍籌。上海新興醫藥生產的1.2萬瓶「免疫球蛋白注射劑」，傳出對愛滋抗體呈陽性反應。





【09:21】豬年開市：港股低開282點 騰訊滙豐跌逾1%

中美貿易談判呈陰霾，美股應聲下挫，港股豬年紅盤低開282點或1%，報27,708點；國企指數低開157點或1.4%，報10,878點。港股通暫停。



騰訊跌1.2%，報343.2港元。其他重磅股普遍向下，中國移動低開1.1%；滙豐控股及中國平安低開1.3%；建設銀行低開1.4%；友邦保險逆市高開0.7%。



跌得多的有醫藥及石油股，石藥集團低開4%，是表現最差藍籌；中國生物製藥低開2.8%。三桶油低開2%至2.9%。



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