【即市分析】新年買公用股博財息兼收？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：新年伊始，股博士先祝大家新一年豬籠入水、諸事大吉！



過埋今日(8日)又再放兩日假，港股通要下周才重開，相信短期市場仍然偏靜，不妨趁機部署吓利是錢可以買邊啲股份令財富增值。



中美貿易關係仍未明朗，宏觀經濟面對下行風險，不少玄學專家都認為今年宜守不宜攻。另外，美國聯儲局上周議息後聲明刪除「進一步逐步加息」字眼，市場預期加息周期或已見尾聲，相信息口相關股仍為季內投資重點之一，其中防守力強的高息公用股具留意價值。



除咗中電控股(00002)、中華煤氣(00003)等傳統收息股外，房產基金(REITs)如領展房產基金(00823)、陽光房地產基金(00435)近期亦屢創新高，本地地產股如恒基地產(00012)、新鴻基地產(00016)及長實集團(01113)等亦由低位持續回升，相關股份盈利能見度高，且在加息周期將盡的環境下，有一定吸引力，不妨逢回吐作中長線吸納，博財息兼收！

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