白石角地截標：暫收2份標書

大埔白石角住宅地中午12時截標，據現場所見，暫錄得2份標書。



建灝地產行政經理林綺華稱，集團獨資入標投大埔白石角地皮，屬區內最後一幅供應。而且面積大方便裁剪，若中標預計興建中型單位，出價「計自己數」。





【10:32】白石角地截標：暫收1份標書

大埔白石角住宅地今日(8日)中午12時截標，泛海集團(00129)及資本策略地產(00497)等合組財團競投。





【10:03】白石角地截標：暫未有財團到場

大埔白石角優景里與博研路交界住宅地將於今日(2月8日)中午12時正截止入標，現場暫未有財團到場遞交標書。



該地皮佔地約35.4萬方呎，位置毗鄰香港教育大學白石角運動中心，總樓面約94.9萬方呎，其中包括由發展商負責興建屬於政府的安老院舍，相關淨作業樓面最少逾1.45萬方呎，市場估值由約51.4億港元起，每方呎樓面地價5,700元。



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