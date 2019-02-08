大鴿現形！聯儲布拉德：資產負債表最終可能「大很多」

聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德認為，美國通脹目前不算高，且應更為擔心通脹過低問題。美國利率處於良好水平，目前無需加息，並朝着更為「鴿派的方向行動」。



布拉德預期2019年美國經濟增長為2.25%，較2018年明顯放緩。他表示，聯儲局應重新審視利率走勢的點陣圖，重新考慮前瞻性指引；同時指出，聯儲局的資產負債表，最終可能比多數人預期的「大很多」。他希望當局能在未來幾次會議中，對最終資產負債表規模作出決定。



稍早時，美國費城聯儲銀行行長哈克(Patrick Harker)表示，聯儲局將在近期就資產負債表作決定。



此外，達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，負利率可能對美國的銀行有害，對美國實施負利率的可行性表示懷疑。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

