豬年開市：植耀輝料恒指跌幅有限

豬年首個交易日，港股表現不濟。耀才證券研究部總監植耀輝指，隔晚美股下跌，對港股有負面影響。短期後市最大變數仍是中美談判進程，以及英國脫歐最新發展。但初步預期投資者仍普遍持樂觀情緒，因此預期恒指仍會於27,000至28,000點水平上落。



股份方面，投資者普遍關注中國鐵塔(00788)股價表現，皆因周五(今日)股份禁售期完結，雖然減持因素對股價影響屬短暫，但鐵塔公司股價本身累升實在不少，加上其現價已充份反映其基本因素，故現水平即使股價有所調整，仍不建議大家買入，始終5G概念還是以中興通訊(00763)及中國通信服務(00552)較值搏。



另外，他指，據《華爾街日報》與商業資訊公司Vistage Worldwide針對765家小型企業的調查顯示，1月美國小型企業中只有14%預計今年經濟將改善，36%認為經濟狀況會進一步惡化。這是自2016年美國總統大選以來，首次出現小型企業對自身經濟前景比一年前睇淡的情況。



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