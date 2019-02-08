【即市分析】本地地產股硬淨吼得過？

港股在豬年開局不利，恒指現跌逾200點，不妨留意吓邊啲板塊可望在今年跑贏大市。市場預期加息周期或已近尾聲，近期本地地產股近期普遍保持強勢，今早(8日)仍相對硬淨，長實地產(01113)跌1.5%報63.3元；恒基地產(00012)及新鴻基地產(00016)僅分別微跌0.1%；新世界發展(00017)更有0.3%升幅，現報12.38元。(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



美國聯儲局上周議息會議一如預期保持息率不變，並在會後聲明刪除「進一步逐步加息」及「經濟前景面臨的風險大體平衡」的字眼，市場預期今年加息步伐將進一步放慢。



香港樓價自去年8月高峰回落，但政府明言無意「減辣」，市場關注今年樓市走勢。近期多間大行開始睇好樓市，滙豐發表研究報告指，目前數據顯示樓市已進入溫和復甦，建議投資者選擇具質素和執行力較好的公司，看好新地及信和置業(00083)，分別予「買入」評級。



里昂早前報告亦認為，香港樓價高企，雖然近期已見調整，惟仍難以負擔，相信樓市調整不會持續太久，並預期當實體樓市轉好，地產股亦會跑贏大市。該行將新地評級由「沽出」升至「跑輸大市」，目標價由105元升至126元。同時分別予恒地、新世界發展「跑輸大市」及「跑贏大市」評級，目標價各升至45元及12.5元。



事實上，近期美國聯儲局立場轉鴿，令市場重新審視地產股前景，長實地產、恒地、新地及新世界發展現時估值仍處低位，相信在加息步伐放緩的預期下，仍會繼續吸引資金流入。不過，鑑於上述4隻股份累升已多，短線或先行整固後再上，不妨候低吸納，各股之250日線為主要支持所在，若失守則應嚴守止蝕。

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