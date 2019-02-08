【專家樓評】李志成：買樓量力而為　做好風險評估

各位新年快樂！祝大家豬年豬籠入水、事事順利、身體健康！



最近有研究報告掀起大家討論，就是香港連續9年成為全球供樓負擔最重的城市，樓價中位數及家庭收入中位數比例更高達20.9倍，香港人即使不花分毫，都要21年才可供滿持有物業。



值得留意的是，有關數據是用樓價中位數除以家庭入息中位數計算，但以中位數計算與現實情況有偏差。因為香港約有4成半人居於公屋、居屋這類政府資助房屋，不需要負擔私樓樓價，所以未能反映市場實況。



報告採用去年第三季數字計算亦有滯後，香港樓價最近下調，以現時樓價計算，供樓負擔水平相信已經有所改善。



事實上，供樓負擔數字各有說法，僅供參考。政府去年5月發表經濟報告指出，按揭供款相對入息比率達7成，但計法及定義並不透明，難免令人質疑數字的參考價值，因為一般人不可能在如此高的供款負擔水平下獲批承做按揭。



另一參考指標就是金管局報告，由數字可見，去年第二季新批住宅按揭貨款平均按揭成數約47%，平均供款同入息比率約34%，數字相對較為「貼地」。



有意置業的人士固然可以參考坊間數據，但始終按揭供樓年期往往要20年以上，所以最重要是入市前做好風險評估，了解個人負擔能力，量力而為。



香港置業行政總裁李志成



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