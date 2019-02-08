科技商機：Angry Birds十周年　母企Rovio推VR版吸玩家

趁手機遊戲《憤怒鳥》(Angry Birds)推出10周年，Angry Birds母企、堪稱芬蘭「國寶」的遊戲開發商Rovio Entertainment(簡稱Rovio)跟Resolution Games合作，新推首款VR(擴增實境)遊戲。



Rovio早於去年底透露，今年會推出VR遊戲，該股於芬蘭赫爾辛基交易所的股價年內累升近40%，單是遊戲公布前1天，股價便爆升逾9%，但正式公布日即本周四，股價卻調整約2.6%。



《Angry Birds VR: Isle of Pigs》遊戲支援HTC Vive和Oculus Rift兩部VR裝置。在戴上VR眼罩後，遊戲畫面和建築物都變成3D立體。



Angry Birds遊戲於2009年首次推出，成功吸納大量玩家，更衍生出大量不同類型的商品、遊樂場設施，甚至是動畫電影等。



Rovio透過Angry Birds打出名聲，並於2017年在芬蘭赫爾辛基交易所上市。公司於去年11月公布2018年第三季度經營溢利為1,040萬歐元，按年增長5.5倍；季度收入與去年相若，僅按年增0.5%至7,100萬歐元。



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