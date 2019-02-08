【專家樓評】黃詠欣：借銀行私貸必知的計息法則

銀行對於私人貸款的利息慣常以「78法則」來計算，今次講解一下甚麼是「78法則」？



假設借款10萬港元，選擇還款期12期，每月平息0.2厘，即12期總利息為2,400元，以「78法則」計算，78是由「12+11+10+…+1=78」計出。



換言之，第一期利息比重是「12除78」（約15%），即利息大約369元；第二期是「11除78」（約14%），即利息大約338元；第三期是「10除78」(約13%)，即利息大約307元；第四期是「9除78」(約11.5%)，即利息大約$277，如此類推。



以上所見，頭四期利息總開支約1,300元，已超過總利息的一半呢！至於如果選還款期24期，其實公式一樣，就以「24+23+22+…+1=300」，第一期利息比重是「24除300」（約8%）。



最後，筆者認為，私貸利息開支是「頭重尾輕」，若然已還款多期，提早還款未必划算，最好向銀行了解還有多少本金和利息未清還、提前還款手續費等等，計算清楚才決定。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣



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