m18講場：嫌實物黃金投資麻煩　區塊鏈幫到你

買金避險大家細細個就聽，但唔少人年輕人都會嫌買賣黃金太麻煩。金銀業貿易場為配合市場發展，將會喺2019年首季推出數碼黃金(GoldZip)，係以區塊鏈技術作為登記嘅實物黃金投資產品嚟㗎，投資者仲可以24小時進行交易及套現！



最重要係，GoldZip支持一對一實物黃金，金銀業貿易場初步同威泡客運合作，保存所有行員公司存放嘅黃金，仲會由四大會計師行定期審核，投資者就唔洗擔心放喺屋企嘅金被人偷咗或者頭痛要為黃金開保險箱，夠哂安全！



價值方面又點計？GoldZip同國際金價掛鈎，仲會將黃金投資單位細化至克(g)，以今日國際金價計，每手只係320港元。同平時每両過萬蚊比，入場門檻低咗好多！



金銀業貿易場理事長張德熙仲預計，平台推出第一年內，實體黃金倉存量最高可達10公噸，佔整體黃金交易量10%至20%。



佢仲自爆，以前一個月800元人工，會拎80元嚟買金當投資。當時金價仲只係幾百元港紙，而家已經升到過萬蚊。



嘩！大家新年逗埋咁多利是錢，可以考慮下買返幾克金喎！儲吓儲吓，第時話唔定可以「黃金滿屋」！



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