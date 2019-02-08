【瑞通推介】騰訊友邦港交所輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普證實3月前不會與國家主席習近平會晤，加上部分美企業績較弱，拖累大市隔晚向下，道指收報25,169點，跌220點或0.87%。



港股連日未能企穩28,000點樓上收市，而於豬年首個交易日，恒指曾挫456點，其後於27,600點附近徘徊，技術上考驗10天線支持(約27,600點)，向上阻力留意28,000點關。資金流向方面，恒指好倉(牛證及認購權證)周一(4日)淨流出逾530萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾510萬元，反映長假期前投資者略為看淡後市。



騰訊控股總裁劉熾平表示，投資是公司整個集團核心戰略的一部分，投資做得好，可以讓業務做得更好。而最新有傳公司入股美國網上論壇Reddit。自從公司旗下有遊戲接連獲批遊戲版號，其股價沿着10天線向上走，年內已累升逾1成，但股價近期升至350元以上開始見獲利沽盤。股份周五(8日)早段隨外圍股市向下，跌逾2%，失守340元，其後跌幅略為收窄，10天線(341.3元)失而復得。超過2,000萬元於周一淨流入其好倉，同日錄逾100萬元淨流出淡倉。



友邦保險於周一收升3.7%，是當日表現最佳藍籌。集團獲准於天津及石家莊市籌建行銷服務部，令市場憧憬集團在內地的業務擴展。股份周五早段強勢持續，逆市靠穩，升至73.8元，下方70元關口已由阻力變為支持。逾490萬元於周一淨流入該股好倉，同日錄逾250萬元淨流入淡倉。



香港交易所主席史美倫日前表示，今年會加緊對外推廣第二上市，更頻繁地向東南亞及歐洲公司推廣港交所。雖然港股近日拾級而上，但港交所股價稍見落後，只是於239至246元之間於相對高位窄幅上落，10天線(242.3元)為短期支持，而若能突破近日高位246元，股價將重返去年6月時水平。其好倉在周一有逾70萬元淨流入，5日累計淨流入逾1,500萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.3倍。輕微價外、中短期沽證(14724)，行使價26,000點，2019年5月到期，實際槓桿12.5倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16834)，行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿9.4倍。貼價、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿7倍。



友邦輕微價外、中短期購證(15814)，行使價78.88元，2019年6月到期，實際槓桿9.5倍。輕微價外、中短期沽證(24549)，行使價64.23元，2019年7月到期，實際槓桿7.6倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19999)，行使價268元，2019年7月到期，實際槓桿10.8倍。輕微價外、中短期沽證(13613)，行使價220元，2019年7月到期，實際槓桿8.9倍。



建行輕微價外、中短期購證(13337)，行使價7.38元，2019年6月到期，實際槓桿9.7倍。輕微價外、中短期沽證(24569)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿6.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(67032)，收回價及行使價27,000點，槓桿比率40倍。熊證(61094)，收回價28,290點，槓桿比率34倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率19.2倍。熊證(63067)，收回價369.9元，槓桿比率10.9倍。



友邦牛證(60012)，收回價64.6元，槓桿比率7.3倍。熊證(63436)，收回價76元，槓桿比率19.2倍。



港交所牛證(66034)，收回價234.1元，槓桿比率19.2倍。熊證(63301)，收回價249.9元，槓桿比率23.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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