人民幣Hibor：隔夜息降至1.6厘　CNH報6.789

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至1.6厘，1至2星期拆息回落到1.57至1.83厘，1至3個月拆息介乎2.29至2.93厘，6至12個月拆息3.25至3.54厘。



8/2/2019

隔夜 1.60133厘

1星期 1.57700厘

2星期 1.83167厘

1個月 2.29467厘

2個月 2.65167厘

3個月 2.93867厘

6個月 3.25300厘

12個月 3.54300厘



4/2/2019

隔夜 1.93133厘

1星期 1.99800厘

2星期 2.10833厘

1個月 2.36867厘

2個月 2.69467厘

3個月 2.92567厘

6個月 3.23267厘

12個月 3.55267厘



人民幣兌美元下跌，離岸人民幣(CNH)由6.7800，回至6.7949，最新報6.7890。

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