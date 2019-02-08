人民幣Hibor：隔夜息降至1.6厘 CNH報6.789
2019年02月08日 11:51
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至1.6厘，1至2星期拆息回落到1.57至1.83厘，1至3個月拆息介乎2.29至2.93厘，6至12個月拆息3.25至3.54厘。
8/2/2019
隔夜 1.60133厘
1星期 1.57700厘
2星期 1.83167厘
1個月 2.29467厘
2個月 2.65167厘
3個月 2.93867厘
6個月 3.25300厘
12個月 3.54300厘
4/2/2019
隔夜 1.93133厘
1星期 1.99800厘
2星期 2.10833厘
1個月 2.36867厘
2個月 2.69467厘
3個月 2.92567厘
6個月 3.23267厘
12個月 3.55267厘
人民幣兌美元下跌，離岸人民幣(CNH)由6.7800，回至6.7949，最新報6.7890。
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