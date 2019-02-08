m18講場：財金圈搶住「集郵」　主角係...

今日(8日)係豬年港股首個交易日，香港交易所(00388)行政總裁李小加孖住新任主席查史美倫同財政司司長陳茂波齊齊主持開市儀式。



做咗9年港交所CEO嘅小加，原來「吸粉」無數，唔少財金圈人士都趁好日子搶住同小加影相「集郵」，成功合照嘅「粉絲」仲興奮歡呼，唔知以為邊個明星到場添。



小加話，雖然今年香港要再奪全球新股集資王之位尚需時間觀察，但狗年有兩單IPO畀佢印象深刻，分別係平安夜上市嘅君實生物(01877)同年三十晚上市嘅貓眼娛樂(01896)，因為係近年第一次有新股揀係呢兩日上市，證明香港市場活力無限咁話喎。小加仲自爆，為咗出席其上市儀式，專登推遲咗旅行計劃留港㗎。



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