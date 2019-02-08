【即市分析】憂能源需求下降　中海油宜先觀望

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：擔憂歐盟及英國經濟增長放緩，及中美貿易談判似現阻滯，歐美股市雙雙下挫。今日(周五)港股於豬年第一日啟市，即低開282點，現仍挫近2百點。經濟前景轉差下，國際油價以至油股亦承壓，三桶油全線向下，其中中國海洋石油(00883)即市跌3%。



英倫銀行日前表示，由於全球經濟轉弱及英國脫歐的不確定性上升，將今明兩年經濟增長預測下調0.5及0.2個百分點。另外歐盟委員會發表經濟展望，將今年的經濟增長預期從1.9%下調至1.3%；2020年經濟增長預期由1.7%下調至1.6%，並警告經濟增長放緩的時間恐超想像。



事實上，於過去數月，國際貨幣基金組織(IMF)已兩度下調全球經濟增長預測，內地經濟數據亦顯見放緩迹象。凡此種種將拖低全球能源需求，並抑制油價上漲勢頭。悲觀的經濟預期下，油價後市或易跌難升。



睇番中海油走勢，其股價於上月於見低位11.2元後止跌回升，並一舉上破近月的降軌阻力。走勢雖有改善，不過國際油價漲勢轉弱下，中海油升勢亦屢次受制上方200天線阻力13.2元，14日RSI為50，短線或於13元邊作橫行整固，宜先觀望。

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