【午市重點睇】CNH低見6.7949 圓匯報109.7
●亞洲市，美匯指數企96.5水平，圓匯報109.7；歐元報1.134；英鎊企1.294。港匯企7.845。離岸人民幣(CNH)低見6.7949，最新企6.78水平。金價報1,308美元，布油及紐油分別企61.3美元及52.3美元水平。道指期貨持續偏軟。
●港股豬年紅盤低開282點，恒生指數半日跌135點或0.49%，報27,854點，5G概念股逆市做好。http://bit.ly/2GBPKv1
-豬年開市︰姚浩然料支持位27260。http://bit.ly/2SyQFm9
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●【即市分析】
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●豬年開市：張德熙料金價挑戰1400美元。http://bit.ly/2WHIbZ4
●港交所月底公告未來3年戰略規劃。http://bit.ly/2BqrcSa
●滬深股市繼續春節假期，金融市場休市，下周一(11日)復市。
●亞洲股市：日股中段跌約300點。http://bit.ly/2GerQWN
●日經香港1月PMI報48.2，連續10個月處盛衰線以下。http://bit.ly/2TBzayJ
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●港元拆息︰隔夜息跌穿1厘，報0.82厘。http://bit.ly/2TAIiUk
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●大鴿現形！聯儲布拉德：資產負債表最終可能「大很多」。http://bit.ly/2UNkQDo
●日本去年12月貿易帳順差高於預期。http://bit.ly/2GuspLz
●美國警告歐盟︰允許華為參與5G網絡，小心後果！http://bit.ly/2Gvm3LZ
●Apple擬換新零件，令iPhone 7及8在德國翻生。http://bit.ly/2GgOD4r
●Fb擬合併WhatsApp等3大App，德國展開反壟斷調查。http://bit.ly/2SzEKo3
●科技商機：傳印度推遲對智能手機零部件徵稅。http://bit.ly/2I0lITU
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