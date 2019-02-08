【午市重點睇】CNH低見6.7949　圓匯報109.7

●亞洲市，美匯指數企96.5水平，圓匯報109.7；歐元報1.134；英鎊企1.294。港匯企7.845。離岸人民幣(CNH)低見6.7949，最新企6.78水平。金價報1,308美元，布油及紐油分別企61.3美元及52.3美元水平。道指期貨持續偏軟。



●港股豬年紅盤低開282點，恒生指數半日跌135點或0.49%，報27,854點，5G概念股逆市做好。http://bit.ly/2GBPKv1

-豬年開市︰姚浩然料支持位27260。http://bit.ly/2SyQFm9

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●【即市分析】

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●豬年開市：張德熙料金價挑戰1400美元。http://bit.ly/2WHIbZ4



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●滬深股市繼續春節假期，金融市場休市，下周一(11日)復市。



●亞洲股市：日股中段跌約300點。http://bit.ly/2GerQWN



●日經香港1月PMI報48.2，連續10個月處盛衰線以下。http://bit.ly/2TBzayJ



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●港元拆息︰隔夜息跌穿1厘，報0.82厘。http://bit.ly/2TAIiUk



●澳洲央行大削GDP增長預測，暗示降息機會加大。http://bit.ly/2Brd4YH



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●大鴿現形！聯儲布拉德：資產負債表最終可能「大很多」。http://bit.ly/2UNkQDo



●日本去年12月貿易帳順差高於預期。http://bit.ly/2GuspLz



●美國警告歐盟︰允許華為參與5G網絡，小心後果！http://bit.ly/2Gvm3LZ



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●Fb擬合併WhatsApp等3大App，德國展開反壟斷調查。http://bit.ly/2SzEKo3



●科技商機：傳印度推遲對智能手機零部件徵稅。http://bit.ly/2I0lITU



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