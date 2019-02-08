【專家樓評】張翹楚：樓價跌過龍　今年看升5%

差估署公布去年12月份的私人住宅租金及售價數據，其中售價指數繼續尋底，跌至358.4點，按月跌2.4%，已連跌5個月，累跌約9.2%，是自2015至2016年後的最長跌浪。



自1997年至今，最長跌浪發生在2002年6月至2003年7月，連續維持14個月下跌，下跌了19.3%，但對比1998年4月至10月期間，短短7個月內的31.1%跌幅，不算震驚。



在這22年間，平均按月連續下跌為3.3個月，而每次連跌的平均跌幅為6.1%，反映是次下跌的幅度與時間的連續性都高於過往平均數。



是次跌幅除了是外來經濟與政治因素變化影響，也可以看成是一種獲利回吐的表現。雖然2018年埋單計算，全年樓價升幅只有1.61%，對比本地通脹2.66%為低。



筆者認為，有感這次樓價已「跌過頭」，預計2019年全年樓價仍有3%至5%輕微升幅，並且略高於本地通脹。



資深測量師張翹楚



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