【高盛推介】資金追捧騰訊認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周五(8日)早段繼續回吐，低開約1.3%後跌幅擴大，並一度失守340港元水平。



有金融機構預期隨着內地恢復遊戲審批，騰訊營運前景將會轉好，以及網絡廣告業務收入擁有增長潛力，主因是廣告內容逐漸變得豐富，及小程序仍有改善空間，該行給予「買入」投資評級，目標價390元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期追捧認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約5,420萬元，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。



就騰訊現時失守340元水平，投資者或可趁機部署認購證，當中近日最受歡迎的條款集中於370元附近行使價的產品。投資者可留意價外幅度約8%，年期約4個月的購證(16488)，行使價370.2元，2019年5月30日到期，實際槓桿9.8倍，為市場上最活躍條款產品中，槓桿最高的選擇。



投資者如計劃以貼價認購證作部署，則可留意價外幅度約3%的購證(13307)，行使價352.2元，2019年3月19日到期，實際槓桿15.2倍，為類近條款的7隻產品中，槓桿最高的選擇。



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