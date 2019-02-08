樓價UPDATES：豬籠入水！長情業主沽貨賺到笑

樓市從高位回落，但因近年累積升幅可觀，不少沽貨套現的長情業主仍然賺到笑，豬年發大財！各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島5座高層E室，單位實用面積567方呎，三房連主人套房間隔，以910萬港元售出，實用呎價16,049元。原業主持貨11年沽出，帳面升值137.6%。



●筲箕灣鯉景灣怡昌閣低層H室，實用面積約808方呎，三房連主人套房間隔，以1,399萬元易手，實用呎價約17,314元。原業主持貨近4年沽出，帳面獲利約409萬元。



●鰂魚涌康怡花園G座低層10室，實用面積529方呎，兩房間隔，以855萬元易手，實用呎價16,163元。單位23年間升值176%。



●西環嘉輝花園B座高層1室，實用面積281方呎，開放式間隔，以月租1.6萬元租出，實用呎租57元。



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九龍區

●紅磡黃埔花園12期6座中層B室，實用面積約607方呎，兩房連士多房間隔，近日獲買家以980萬元承接，實用呎價約16,145元。原業主持貨約28年轉手，升值約7.3倍。



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新界區

●馬鞍山迎海1期3座高層H室，實用面積496方呎，兩房連儲物房間隔，以805萬元易手，實用呎價16,230元。原業主持貨7年沽出，帳面獲利約260萬元。



●大圍名城3期盛世1座低層南翼B室，實用面積789方呎，三房連主人套房間隔，以1,230萬元沽出，實用呎價15,589元。原業主持貨7年易手，帳面獲利約503萬元。



●天水圍栢慧豪園3座高層E室，實用面積498方呎，兩房間隔，最近以每月1.2萬元租出，實用呎租約24.1元。



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