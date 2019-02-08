【高盛推介】跟進友邦購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周五(8日)早段回吐，藍籌股普遍跟隨。友邦保險則逆市上升。過去1個月計，可見該股表現大幅跑贏大市，累計升約14.9%，而同期恒指則累計升約7.5%。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署友邦認購證，上周五及本周一(1及4日)共錄得約1,130萬元資金流入。而認沽證於周一亦錄得約180萬元資金流入。



投資者如看好友邦，可留意價外幅度約2%，年期約兩個月的購證(16493)，行使價75.05元，2019年3月26日到期，實際槓桿14.3倍，為行使價72至78元間、1個月期以上產品中，槓桿最高的選擇之一。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約17%，年期約3個月的沽證(22448)，行使價60.83元，2019年5月10日到期，實際槓桿13.0倍，為行使價60至73元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm