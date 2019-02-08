法興大淡友︰下一次經濟衰退　聯儲局會出動「負利率」

著名「大淡友」、法國興業銀行全球策略師愛德華茲(Albert Edwards)周四發表報告預期，下一次經濟衰退將引發美國當局採納「直升機撒錢」和負聯邦基金利率。



報告指，市場對「負利率」持懷疑態度源於對銀行利潤率的負面影響，但現在比以往任何時候，他都更確信會看到負的聯邦基金利率。



金融危機後，負利率在歐洲和日本均見實施，但沒有在美國出現。



最近三藩市聯儲經濟學家發布一項研究指，負利率本可以刺激美國經濟在大衰退後更快復甦。



達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭周四就該研究作回應時稱，負利率可能對美國的銀行有害，令其在經濟衰退中作為一項緊急工具受到限制，所以對此是否可行持懷疑態度。他稱，這對金融體系以及金融中介機構的健康和運作能力的影響是一個「大隱憂」。



國際貨幣基金組織(IMF)2月5日一篇博客文章指出，在嚴重經濟衰退情況下，歷史上，利率通常要被調低3至6個百分點。而在目前全球利率仍然很低的情況下，這意味如果出現另一次經濟下滑，利率很快就會回歸零。





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