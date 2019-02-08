【M18推薦】友邦業務惹憧憬　順勢Call一轉

東方產經專欄作家Handsome哥：友邦保險(01299)早前獲准於天津及石家莊市籌建行銷服務部，市場憧憬集團或會繼續拓展內地市場。該股延續過年前強勢，今早(8日)再以大陽燭飆高，現升1.7%報73.75元，成交配合升勢，半日已錄得逾16億元。



里昂就此發表報告，認為兩地城市人口超過5,400萬，相信有助其新業務價值增長可見性，有信心中國會繼續開放壽險市場，友邦將是主要受惠者，故將其目標價上調至81元，評級「跑贏大市」。瑞信預計對此舉對友邦的保費收入有9%之正面影響，相信未來業務可擴展至河北省之二三線城市，故將其目標價由73元上調至81元，評級同為「跑贏大市」。



該股上月底升穿70元大關後，最近兩個交易日強勢抽高，14日RSI動力有餘未盡，相信在業務憧憬下，股價短期有機上試75元的52周高位阻力。看好其後市走勢，可留意友邦法巴購(27449)，行使價76.3元，實際槓桿8倍，今年7月到期。

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