新盤部署：信和置業豬年推售3個豪宅盤

信和置業(00083)營業部聯席集團董事楊文及聯席董事田兆源今日(2月8日)出席新春團拜活動，主持醒獅點睛儀式。



田氏稱，集團自去年12月至今已售出逾1,700伙，套現逾200億港元，其中觀塘凱滙兩期佔逾1,483伙，套現181億元，正準備加推單位應市。大埔白石角逸瓏灣8暫售232伙，金額18億元，標準兩房戶已沽清，最快下周加推單位。



他預期，豬年樓市旺勢持續，公司今年將開售多個豪宅新盤，其中何文田加多利山項目，主打三、四房大宅，提供約175伙，四房面積約1,800至2,000方呎為主，已入紙申請預售文件。



至於西貢對面海項目，包括7座洋房，面積約2,500至3,300方呎，26伙分層戶面積約1,100至1,300方呎。馬鞍山項目設約90伙，全屬三、四房戶，面積約1,000至1,600方呎。



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