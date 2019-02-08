嘉華國際今年主力兩個全新住宅項目　啟德最快第2季推

嘉華國際(00173)舉辦新春團拜活動，發展商於售樓處安排舞獅表演。該公司營業及市場策劃總經理(香港地產)温偉明稱，去年集團共售出760個單位，套現約77億港元。



公司今年將主力推出兩個全新項目，其中啟德住宅盤提供約1,000伙，戶型參照同系區內嘉匯，主打兩房及三房戶，亦提供四房特色戶，最快於第2季推出。



同系九龍嘉林邊道5個豪宅，實用面積逾4,000方呎，最快下半年以樓花形式推售。至於同系大埔白石角嘉熙，累售超過700伙，將視乎市場反應重推。



對於周五(8日)截標的大埔白石角地皮，温認為景觀相對較遜色，但仍有其價值，發展商將自己計自己數，長遠仍看好香港地產市場。



他又認為，去年底發展商大力推盤下，幾個大型新盤銷情理想，樓價已找到支持位，預期今年將穩中求勝，市區樓價有8至10%升幅，新界則於5%以內。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/

二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

