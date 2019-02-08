【即市分析】港股「人日」始見真章？

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：今天(周五)為港股豬年首個交易日，開市下跌，即市一度下試27,500點水平，惟午後收復大部分失地，現報於27,900點水平爭持。



其實，北水及A股在下周一(11日，大年初七，亦即「人日」)才復市，今日港股少咗紅色力量，疲軟啲都唔出奇。但睇住即市指數能拗腰收復失地，就知道市底唔弱，不排除今日係大派紅包，下周一高開好友可以獲利袋袋平安！



綜觀2月份港股市況最大不明朗因素，乃中美貿易談判，美國總統特朗普說話一時一樣，令人難以捉摸。之不過，現時美國經濟處境都唔係好，下半年特朗普更要為競選連任作準備，所以如今跟中國進行貿易談判，必然耍盡手段着數攞盡，有心理準備首季餘下時間市況都會相對波動。



論恒指走勢，現時已升至近28,000點，老實講必須要有重大利好消息，才有足夠動力更上層樓。在業績期到臨前，一切還看中美貿易談判消息。惟心水清者，對中美而言，談判有成果對兩者皆重要，所以好友唔係冇籌碼。



若然有平貨底，槓桿唔高，可以坐多陣順風車；未有貨的，建議集中火力留意兩國板塊，就係5G及家電板塊，皆因內地經濟愈差，呢兩個板塊只會有更多利好政策支持。5G板塊建議留意京信通信(02342)及中國鐵塔(00788)，家電板塊可留意創維數碼(00751)及海信家電(00921)。

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