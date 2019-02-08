原油市場博奕激化！美國推進NOPEC法案

繼沙特阿拉伯及其波斯灣盟國支持與俄羅斯領導的10國集團建立正式合作夥伴關係、試圖管理全球石油市場的消息後，外媒報道，美國「反石油生產與出口壟斷」(NOPEC)法案周四(7日)得到參議院司法委員會通過，並已提交眾議院，為該法案在參眾兩院表決鋪平了道路。



據報，由於美國國會兩黨都對這項立法非常支持，並且還得到特朗普政府強有力的背書，目前距這項法案落地僅一步之遙。



美國曾數度提出NOPEC法案，不過該法案長期處於擱置狀態，這因美國歷屆總統都表示將予以否決。但現任總統特朗普不同，他一直猛烈批評OPEC，指責該組織要對高油價負責，並敦促其增產，以紓緩價格壓力。



外媒消息指，石油輸出國組織(OPEC)及其實際領導人沙特對美國可能推進NOPEC通過充滿擔憂。據指，去年10月，OPEC已敦促其成員國在討論政策時不要提及油價，就是因為害怕會被美國以操縱市場為由，在法律上遭到打擊。



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