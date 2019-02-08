德國財長：金融機構要為英「硬脫歐」做好準備

外國傳媒報道，德國財長Olaf Scholz表示，若英國在沒有與歐盟達成協議而脫歐，即「硬脫歐」，金融業就需要為此產生的漣漪效應做好準備。



他稱，多個監管機構、政府，以及歐盟委員會正與金融市場參與者合作，希望將英國3月脫歐風險做到最小化。他暗示，若準備不足，可能會產生致命的後果。



報道指出，他對銀行和其他金融業專業人士說：「我們希望確保即使在英國硬脫歐的情況下，也不會對公司個體和整個金融體系的穩定性構成危險。」



他又透露，德國議會本月可能批准一項法律，給予監管機構應急權力，來確保跨境金融合約和未清算的衍生品仍然有效，以期避免硬脫歐引發的動盪。

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