【兩連升後回落】二手樓價指數按周跌0.54%

踏入豬年首次公布的二手樓價稍回落。中原城市領先指數CCL報169.95點，按周下跌0.54%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報170.86點，按周跌0.57%。CCL(中小型單位)報169.45點，按周跌0.62%。CCL(大型單位)報172.44點，按周跌0.15%。



港九市區樓價可望率先尋底，港島CCL_Mass報177.60點，連續4周於177點上下徘徊，按周跌0.33%。九龍CCL_Mass報166.74點，同樣連續4周於166點上下徘徊，按周跌0.74%。新界東CCL_Mass報177.54點，按周升0.73%。新界西CCL_Mass報154.46點，按周跌1.51%。近3周計，新界兩區指數同樣持續一升一跌，繼續反覆。

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