歐股早段無方向　L'Oréal靠穩

歐盟及英國下調經濟增長預測，中美貿易談判憂慮升溫，歐洲股市早段缺乏方向，英國富時100指數報7,095點，升1.83點；法國CAC指數報4,985點，跌0.47點。



德國12月調整後出口按月升1.5%，好過預期的升0.4%，德國DAX指數目前要跌13點，報11,008點。



法國奢侈品牌Hermès(愛馬仕)去年第4季收入按年升10%至16.5億歐元，但全年毛利則錄按年倒退。Hermès股價升1.46%。



化妝品牌L'Oréal去年第4季可比較銷售按年升2.8%，主要受惠於中國需求，股價反覆升0.23%。



【16:10】歐股開市偏軟

歐股三大指數個別發展，英國富時100指數及法國CAC指數平開，德國DAX指數低開0.2%。

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